Emma Plasschaert mikt op podium in Nederland

Honderd deelneemsters uit 45 landen wagen in Medemblik hun kans. Op de agenda staan, van maandag 21 tot zaterdag 26 augustus, in totaal twaalf regatta's, aan het ritme van twee per dag.

Van Acker mikt op de gouden medaille, maar de 31-jarige Gentse zal die niet cadeau krijgen. Met de Nederlandse Marit Bouwmeester, goud in Rio en op de WK's van 2011 en 2014, en de Britse titelhoudster Alison Young is de concurrentie niet min. Ook de Deense Anne Marie Rindom, die in 2015 het goud veroverde, valt niet te onderschatten. Van Ackers beste WK-prestatie is een tweede plaats in 2011. In 2014 en 2015 moest ze telkens genoegen nemen met het brons.

Emma Plasschaert, derde op de wereldranglijst, neemt in Medemblik aan haar vierde WK deel. De 23-jarige Oostendse, die beter wil doen dan haar tiende stek in 2013 en 2014 en een achttiende plek in 2015, droomt stiekem van het podium.

Maité Carlier wil op het WK vooral ervaring opdoen. Voor de 21-jarige West-Vlaamse, net als Plasschaert afkomstig uit Oostende, is dit het tweede WK. Bij haar vorige deelname in 2015 eindigde Carlier, nummer 22 van de wereld, op de 46e plaats.