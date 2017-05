Emma Plasschaert en Maité Carlier aan de slag op het WK-water in Medemblik

Deze regatta is meteen voor een aantal Olympische deelnemers de start van hun nieuwe campagne. De meeste toppers zijn aanwezig want in datzelfde Medemblik heeft eind augustus het WK Laser Radial plaats. Hierdoor zijn een 90 tal zeilsters ingeschreven. In de Laser Radial klasse zeilen Emma Plasschaert en Maité Carlier. In de Laser Standard doet Wannes Van Laer mee. Hij heeft in de periode tussen de Worldcup Hyeres en de wedstrijd in Medemblik een trainingsstage op het Gardameer ingelast. Bij de 49'ers nemen het team Lefebvre en het team Slap deel.

(PR)