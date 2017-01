Emma Plasschaert eindigt zesde in Miami

Tijdens de medalrace in de World Cup-wedstrijd in Miami, bij slecht weer met slecht zicht en heel lichte zeilomstandigheden, behaalden Evi Van Acker en Emma Plasschaert een knap resultaat. De Griekse Karachaliou stond vanaf de start aan de leiding en gaf die niet meer af. Emma Plasschaert kon vanaf het eerste merkteken oprukken van de vierde naar de tweede plaats. In het laatste downwindrak stak Evi Emma nog net voorbij. Evi werd dus tweede, Emma derde.

In de algemene rangschikking finishte Emma Plasschaert als zesde, want ze hield de Amerikaanse Reineke - die ex aequo stond - achter zich, net als de Italiaanse Zennaro die tien punten achterstand telde. Maité Carlier was negentiende en mocht niet aan de medalrace deelnemen.

Al met al is dit toch een geslaagde week voor Emma Plasschaert, want in de series zag het er uit dat ze de medalrace niet ging halen.

(PR)