Emma Plasschaert aan de leiding in Medemblik

Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) staat na de tweede dag aan de leiding in het Nederlandse Medemblik. De wind was vandaag veel wispelturiger en dat resulteerde in heel variërende resultaten. Zo lieten de olympische medaillewinnaressen Marit Bouwmeester en Allisson Young het wat afweten. Emma Plasschaert vaarde constant met een tweede en een zevende plaats in de twee races.

Maite Carlier (WOS Oostende) vaarde vandaag twee keer een negende plaats en klimt op van de 22ste naar de 13de plaats. Morgen wordt de groep gesplitst in een gold en een silver group. Dan begint het echte werk. Beide landgenotes varen in de gold group, voorbehouden voor de eerste dertig deelnemers. Donderdag en vrijdag worden telkens twee reeksen afgewerkt. De medal race is gepland voor zaterdag.

