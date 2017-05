Elfde editie ORC Canal Rally dit weekend in Oostrozebeke

Op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei wordt te Oostrozebeke de elfde editie van de ORC Canal Rally verreden. Bij afwezigheid van veelvoudig winnaar Andy Lefevere is het uitkijken of Didier Duquesne er in zal slagen deze editie op zijn naam te schrijven en vol vertrouwen naar de Ypres Rally toe kan leven.