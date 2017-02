El Hamwi verlengt Belgische titel op Ingelmunsters boksgala

Het boksgala in Ingelmunster was al aan zijn vijfde editie toe. Als aanloop naar de vier elitekampen stonden zes amateurkampen geprogrammeerd. Daarbij was het vooral uitkijken naar de plaatselijke Amy Naert (Deco Boxing Team) en Mathias Dubaere (BC Monteyne). Beiden wonnen hun thuiskamp verdiend op punten.

...