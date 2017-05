Eerste open weideschieting The Clay Crushers in Oostkamp is schot in de roos

De eerste open weideschieting van The Clay Crushers langs de Vliegweg in Oostkamp is een schot in de roos. De Ruddervoordse club wil met het driedaagse evenement het kleiduifschieten promoten en iedereen de kans geven om eens van de sport te proeven. Mede dankzij het prachtige weer is de opkomst bijzonder groot.