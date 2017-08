Duitser Bastian Steger wint op Flanders ITT Ostend Masters

Het jaarlijks internationaal tafeltennistornooi loopt nog tot en met dinsdag in het sportcentrum van Oostende. Met meer dan 1.500 inschrijvingen blijft Oostende de toon aangeven in België en tot ver in Europa. Blikvanger was uiteraard de 19de Ostend Masters op zaterdag met vier spelers uit de WR Top-100.