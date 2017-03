Drie dingen die we geleerd hebben na Stoffels eerste testritten

Alles samen legde Vandoorne 107 ronden af gespreid over de twee testdagen, peanuts in vergelijking met de 558 ronden (goed voor 2.600 testkilometers) die de Mercedesrijders aflegden. Enkel Toro Rosso legde nog minder rondjes af dan McLaren.

1) Werk aan de winkel voor Honda

Dat de Hondamotor voor problemen zorgde, is een open deur intrappen. Zowel maandag als dinsdag moest de volledige krachtbron vervangen worden, waardoor de eerste twee testdagen grotendeels in het water vielen.

Maandag bleek de olietank roet in het eten te gooien voor Alonso. Een nog onbekend probleem met de motor stuurde Vandoornes testdag in de war. Die motor werd meteen op het vliegtuig richting Japan gezet, waar Honda naar de "root cause" speurt. Afhankelijk daarvan moet nog blijken of Honda de motorversie zal meebrengen naar Barcelona die ze ook in Melbourne wil gebruiken.

Bovendien zit het met de performantie van de motor nog niet helemaal snor: op topsnelheid zit de McLaren, afhankelijk van de testdag, zo'n 10 tot 25 kilometer per uur onder de hoogst gemeten topsnelheden.

2) Stoffel doet wat moet

Ondanks de motorproblemen, legde Vandoorne verspreid over zijn twee testdagen 107 rondjes af met de nieuwe MCL32 en kon hij op een nat circuit rondglibberen.

En voor wat het waard is: de snelste chrono bij McLaren staat op naam van Stoffel Vandoorne, die donderdag 1:22.576 op de klokken zette tegenover 1:22.598 van zijn teammaat Fernando Alonso. Maar zoals eerder gezegd zijn rondetijden een onbetrouwbare indicator tijdens de testritten.

Some good laps covered this afternoon to bring the first @F1 test to a close #SV2 #McLarenHonda #F1Testing pic.twitter.com/9ip5YrOjjB -- Stoffel Vandoorne (@svandoorne) 2 maart 2017

3) Hoge verwachtingen getemperd

De eerste reeks testdagen heeft iedereen, na de deugddoende oranje roes van het lanceringsevent, vooral met de voeten op de grond gezet. Ja, in de slipstream komen van Mercedes, Ferrari, of Red Bull is dit seizoen wellicht te hoog gegrepen. Ja, McLaren blijkt niet de grote verrassing te worden. En ja, McLaren begint met een achterstand aan het seizoen.

Maar grote conclusies trekken op basis van twee faliekant afgelopen testdagen is te kort door de bocht. Vanaf 7 maart volgen nog vier testdagen en pas in Australië laat iedereen het achterste van zijn tong zien. En dan nog blijft elke race een momentopname: auto's en motoren blijven evolueren.

Kortom: als het McLaren-Honda menens is met de ambitieuze plannen om terug op het voorplan te treden, is het team het zichzelf verschuldigd de betrouwbaarheid op te schroeven en punten te scoren.

Rekening houden met het feit dat elk team dat vorig jaar voor McLaren finishte in het constructeurskampioenschap minstens één keer op het podium finishte, zou ook een podiumplaats op het verlanglijstje moeten (blijven) staan van de Britten, ondanks de gemiste start.

