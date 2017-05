Discuswerper Philip Milanov wint maar grijpt naast WK-minimum

Milanov gooide de discus bij zijn derde van zes pogingen 64,94m ver, zes centimeter onder het minimum om zich te plaatsen voor het WK in Londen (4-13 augustus). Hij verbeterde wel zijn seizoensbeste prestatie (die 62,95m bedroeg). De 25-jarige Milanov, goed voor zilver op het WK 2015 en EK 2016, heeft een persoonlijk (en tevens Belgisch) record van 67,26m. Dat vestigde hij op 6 mei 2016 in Doha.

Tweede overwinning in Diamond League

Voor Milanov is het zijn tweede overwinning in de Diamond League, na Londen 2015. De Poolse viceolympisch kampioen Piotr Malachowski, tevens regerend wereld- en Europees kampioen, eindigde als tweede met een worp van 64,36m. De Zweed Daniel Stahl vervolledigde het podium met een worp van 64,14m. Philip Milanov was de enige Belgische deelnemer aan de Diamond Leaguemeeting in Shanghai.

"Twee keer rode vlag is ontgoochelend"

Philip Milanov reageert tevreden na zijn tweede Diamond League-overwinning uit zijn carrière. "De afstand is niet perfect, maar ik heb er vertrouwen in dat de betere vorm nog komt. Mijn trainingen gingen de afgelopen maanden met ups en downs, en ik ben nog wat op zoek naar ritme en continuïteit. Voor een van mijn eerste wedstrijden is dit goed", aldus Philip Milanov. Toch ook lichte ontgoocheling, omdat hij op slechts zes centimeter van de WK-limiet (65m00) strandde.

Honderd procent tevreden was de Bruggeling met Bulgaarse roots niet. "Ik voelde me sterk en deed twee worpen die volgens mij voorbij de 65 meter vlogen, maar ik kreeg twee keer een rode vlag. Dat was een beetje ontgoochelend."

(Belga)