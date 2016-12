Delfine Persoon wint na diskwalificatie Keniaanse opponente

Zoals de traditie het wil, is Kerstdag in Izegem boksdag. De Izegemse sporthal liep opnieuw aardig vol en de boksliefhebbers kregen waar voor hun geld: veel mooie kampen! Delfine Persoon won door diskwalificatie van de Keniaanse Everline Ondero in de achtste en laatste ronde. Jean-Pierre Bauwens bokste match nul.