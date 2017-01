Deelnemen aan Ypres Rally wordt goedkoper

Om alle deelnemers, zeker ook de buitenlandse, gelijke kansen te bieden, zal het parcours voor meer dan de helft gewijzigd worden ten opzichte van de editie van vorig jaar. Natuurlijk wordt er wel op dezelfde wegen en in dezelfde dorpen gereden, maar door kleine aanpassingen of andere richtingen, zorgt Superstage voor een uitdagende vernieuwing.

De Ypres Rally telt bovendien ook mee voor de Tour European Rally, een boeiende internationale competitie met onder andere de Rallye du Valais en de Rally van Madeira op de kalender, net zoals Ieper voormalige klassiekers in het Europees kampioenschap. En verder telt Ieper mee voor de European Rally Trophy, zodat het FIA-reglement wel van kracht blijft. Deelnemen aan de Ypres Rally zal dit jaar een stuk goedkoper worden, niet enkel voor de toppers, maar voor iedereen. Superstage wil aan een topeditie werken met internationale uitstraling, binnenkort worden de eerste namen aangekondigd.

Terwijl de Ypres Historic Rally zijn 25ste jubileum zal vieren met een passende expositie, worden ook de andere evenementen van de dynamische club verder ontwikkeld. Zowel de Rallysprint van de Monteberg (7/5) als de AArova Rallysprint (10/9) in Oudenaarde zullen in 2017 uitgroeien tot een Short Rally, met twee klassementsproeven. En recent presenteerde de Targa Florio O.C. (oldtimer Club) zich een eerste keer op Dream Car in Kortrijk. De afdeling voor historische rallysport binnen Superstage organiseert op 23 april de eerste editie van de Schelde-Leie rondrit.