De onzin van West-Vlaamse atletiekrecords

18 februari 2017. De 19-jarige Manon Depuydt, afkomstig uit Klemskerke, liep in Gent naar de nationale titel op de 60 meter indoor. Daarvoor werd ze ook al Vlaams en Oost-Vlaams (!) kampioene. Oost-Vlaams, jawel, want als lid van AC Meetjesland komt ze niet in aanmerking voor een West-Vlaamse titel of een provinciaal record. Nochtans zou ze daar wel recht op hebben, aangezien haar tijd sneller was dan de 7"50 van Lien ...