De Loore en Saville hadden 53 minuten nodig om het Australisch-Nieuw-Zeelandse duo Steven De Waard en Ben McLachlan in twee sets (6-4 en 6-2) te kloppen.

In de finale in Yokohama nemen De Loore en Saville het zaterdag op tegen de Kroatische broers Tomislav en Marin Draganja. Zij klopten in de halve finales de Chinezen Mao-Xin Gong en Ze Zhang, het eerste reekshoofd in Yokohama, in twee sets (6-3 en 7-6 (7/4)).