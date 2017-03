De beste trabolders van de provincie vind je hier!

Toernooi Krant van West-Vlaanderen

Dames.

De achtste speeldag vond plaats op woensdag 22 februari.

Eerste provinciale: Poelkapelle A - Schiervelde A 17-14; Eernegem A - Eernegem B 12-14; De Mandel A - De Mandel B 14-15; vrij: Eernegem D. De titelstrijd gaat tussen De Mandel A (18 punten) en Eernegem B (17 punten).

Tweede provinciale: Oostnieuwkerke B - Oostnieuwkerke A 14-7; Schiervelde B - Eernegem C 10-17; Kortemark - Poelkapelle B 8-15; vrij: Houthem. Poelkapelle A en Eernegem C delen de leiding met elk 19 punten.

Heren.

De zesde speeldag vond plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari.

Eerste provinciale: Koekelare - Oostnieuwkerke A 2-1 (39-32); De Mandel B - De Mandel A 1-2 (50-52); Poelkapelle A - Eernegem 0-3 (25-42). Eernegem A lijkt op weg naar de titel.

Tweede provinciale: Eernegem D - Eernegem C 1-0 en 2 gelijk (44-36) ; Kortemark - Houthem 2-1 (52-37); vrij: Torhout, dat gebruik kan maken van deze inhaalwedstrijd om de leiding te veroveren.

Derde provinciale: Oostnieuwkerke B - Poelkapelle B 1-1 en 1 gelijk (41-35); Ernegem B - Halluin 2-1 (68-22); vrij: Schiervelde. Eernegem B leidt met een kleine voorsprong op Poelkapelle B en Oostnieuwkerke B.

Izegem

3de Grote Prijs Kasteelbier.

Prijskamp twee tegen twee met handicap. Alle combinaties worden toegelaten, met uitzondering van twee Super-A's in één duo. Deelnemen kost 10 euro per ploeg. Inschrijven kan tot en met 11 maart bij Gerard Vervaeke, 051 30 26 97; of Piet Sintobin, 0479 60 15 49. Er wordt gespeeld met splinternieuwe bollen.

De Rodenbachbolders Roeselare

2de grote prijs De Mandel.

Reeks C: Neuville-en-Ferrain - Schiervelde 12-16. Reeks A: donderdag 9 maart om 14 uur Izegem - Ichtegem.

55ste Kampioenschap van Vlaanderen twee tegen twee.

Voorronde: zaterdag 4 maart om 14 uur Birgen Jansseyne en Ferry Verholle tegen Fabian Bodderis en Maxime Brel; maandag 6 maart om 14 uur Luc Dedier en Marc Alliet tegen Patrick Dewachter en Walter Huyghe.

Meer info : www.derodenbachbolders.be

Ten Elsberge Roeselare

8ste Franco-Belge.

Toernooi voor duo's: een man en een vrouw. Eerste ronde: Jean-Marie Desmettre en Monique Desbonne tegen Bruno Grave en Régine Leurs 20-7; David Boen en Elodie Desplanque tegen Kenneth Verkindere en Bernadette Desnijder 13-20. Kalender:zaterdag 4 maart om 14 uur Noel Vandycke en Christiane Vandecasteele tegen Kurt Maekelberg en Roza Ingels; zaterdag 4 maart om 16 uur Eric Verhamme en Dominique Cognez tegen Xavier Salembier en Henriette Vanderaeghe; woensdag 8 maart om 14 uur Jean-Michel Cornil en Hélène Brahy tegen Roger Stael en Lieve Jordi; zaterdag 11 maart om 14 uur Godfried Vandendriesche en Bea Belaen tegen Piet Claeys en Conny Verbeke; zaterdag 11 maart om 16 uur Marnix Nollens en Brigitte De Mets tegen Antoon Vanhoorne en Katleen Vannieuwenhuyze.

Oostnieuwkerke

Vlaamse kampioenschap 3 tegen 3.

Grote prijs De Wasbeer. Eerste ronde: zaterdag 11 maart om 14.30 uur Patrick Mertens, Chris Snauwaert en Rik Vandepitte tegen Willy Vanparys, Ivan Rosselle en Norbert Raçon. Tweede ronde: donderdag 9 maart om 18 uur Willy Dubois, André Rickett en Laurent Breyne tegen Wilfried Vanpeteghem, André Bekaert en Neal Vandepitte.