Dave Ingels helpt landgenoten en wordt op zijn beurt geholpen

Vrijdag was dat niet anders, maar in tegenstelling tot de voorbije dagen werkte hij zich daardoor zelf in de problemen. Op zijn beurt kon Ingels rekenen op de solidariteit bij zijn collega's. Ondanks het tijdverlies opgelopen bij het helpen van rijders in nood staat Ingels op een puike 24e plaats.

"Meer dan ons deel gedaan"

"De wegen waren bijzonder glad en verraderlijk, waardoor veel rijders zich vastreden in de modder", zegt Ingels. "Eerst heb ik een Nederlander geholpen, waarna mijn teammaat Steven Rotsaert zich in de knoei had gewerkt. Samen met Charly Gotlib hebben we hem verlost. 20 kilometer verder zat Noël Essers tot aan zijn assen vast in de modder. Toen ik probeerde naast hem te rijden, kwam ik zelf vast te zitten. Niet voor lang, want Steven Rotsaert trok mij op gang, waarna we samen met Charly Gotlib Noël Essers geholpen hebben. Eendracht maakt macht, ook in de Dakar. Nog iets verder stond Dave Berghmans vast en ook hem hebben we geholpen. Onze 6x6 was gisteren enorm geliefd. Nadien hebben we nog tal van trucks overal geblokkeerd zien staan, maar we kunnen niet iedereen helpen. Ik denk dat we gisteren meer dan ons deel gedaan hebben. In al mijn goedheid werd ik beloond met twee lekke banden. Ondanks alles reden we de 27e tijd en staan we op de 24e plaats in de stand. Ik ben tevreden."

(Belga - Foto Facebook)