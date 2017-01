Dave Ingels en Steven Rotsaert uitstekend bezig in Dakarrally

De mannen van het RTS-team eindigden respectievelijk op de 17e en 24e plaats in rit 10. In de algemene stand staat Steven Rotsaert op een knappe 15e plaats. Ingels staat, ondanks de talloze keren dat hij gestopt is om rijders in nood te helpen, op de rand van de top 20.

"Eindelijk kunnen we opnieuw doen waarvoor we hier zijn en dat is racen", glimlacht Dave Ingels. "En eindelijk zijn het opnieuw 'Dakartemperaturen'. Gisteren klom het kwik tot 42 graden."

"In het begin van de rit hebben we ruim een uur verloren om uit een rivierbedding te raken", legt hij uit. "De navigatie was bijzonder moeilijk. Nadien verliep het voor ons vrij vlot en waren we net voor het donker in het bivak."

