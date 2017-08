Damon Ingels is beste junior MX2 in Tessenderlo

Bij de Internationalen MX1 werd het een dubbele reekszege van David Segers, de leider in het kampioenschap. Mede door de pech in de tweede reeks van zijn grootste opponent Wietse Brackman, die in de eerste reeks tweede werd, neemt de sympathieke Oost-Vlaming ruim de leiding. Maarten Govaert (Oostrozebeke) werd tweede in de eindstand met de vijfde en derde plaatsen. Torpjurn Van Hoe (Oeselgem) mocht mee naar de hulde als derde op het podium na zijn dubbele vierde plaats. De top vijf werd volgemaakt door Jurgen Wybo (Lichtervelde) met de zesde en tweede plaatsen, en Jorne Tytgat (Kerckhove) die beslag wist te leggen op de derde en vijfde plaatsen.

