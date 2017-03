Conclusie: 1.088,5 wisselvallige testkilometers voor Stoffel Vandoorne

Donderdagvoormiddag kon de West-Vlaming 32 lusjes rijden. Op de ultrasofts (de zachtste en snelste bandensoort van Pirelli) verbeterde hij zijn persoonlijke rondetijd van dinsdag: 1:21.348, nog altijd zo'n 2,3 seconden trager dan de scherpste chrono die de Duitser Sebastian Vettel vandaag uit zijn mouw schudde met de Ferrari.

Opnieuw elektrische problemen

Net voor de middagpauze kwam Vandoorne 2 keer tot stilstand, telkens met een elektrisch probleem aan de Hondamotor, eenzelfde probleem waardoor Vandoorne dinsdag al aan de kant moest blijven staan.

Así ha salido la parada de Vandoorne al salir de boxes con el McLaren... Suena fatal. #F1Testing (???? @Luengos1970) pic.twitter.com/n6l6mGAA2w -- Soy F1 (@Soy_F1) 9 maart 2017

Dit keer moest de motor niet vervangen worden, maar het duurde wel tot 16 uur voor Vandoorne terug zijn pitbox uitbolde. Hij kon nog 16 rondjes afleggen voordat met de zwartwit geblokte vlag gezwaaid werd.

Stoff's back out on track after an electrical issue stopped play. Now for the afternoon's run plan. #F1Testing pic.twitter.com/E5C3I10E83 -- McLaren (@McLarenF1) 9 maart 2017

Laatste testdag zit erop

Daarmee heeft Stoffel Vandoorne zijn laatste testdag achter de kiezen. Een hobbelig parcours, waarvan dit de snelste tijden en het aantal ronden zijn die de West-Vlaming (ondanks alles) uit de McLaren-Honda geperst heeft:

- 28 februari: 1:25.600 (40 ronden) - motorblok vervangen

- 2 maart: 1:22.576 (67 ronden)

- 7 maart: 1:22.537 (80 ronden) - motorblok vervangen

- 9 maart: 1:21.348 (48 ronden) - elektrische problemen

"Erg vocale fanclub"

De supporters van Stoffel Vandoorne, die zich op de tribune tegenover de pitbox van McLaren hebben opgesteld, zijn tijdens de tests niet onopgemerkt gebleven. De Britse omroep BBC heeft ze alleszins gehoord: "There is a small but very vocal Vandoorne fan club in the grandstands opposite the McLaren pit. They cheer loudly, clap and blow air horns each time he comes in to the pits or leaves them."

De groep is nog niet zo groot als #GoMax maar ook Vandoorne kan op aanmoedigingen rekenen vanaf de tribune in Barcelona. #GoStoffel #SV2 pic.twitter.com/glp91yyOL0 -- Eelco den Boer (@EelcoF1nl) 2 maart 2017

Vrijdag werkt Vandoornes teammaat Fernando Alonso de allerlaatste testdag af voor het Britse team. Dan is het aftellen naar de eerste Grote Prijs van het seizoen, waarvoor we de oversteek maken naar Australië. Op vrijdag 24 maart vinden daar de eerste oefenritten plaats, zaterdag 25 maart de kwalificaties en zondag 26 maart de race.

(BV)