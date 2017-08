Brons voor Fanny Lecluyse op 100 meter schoolslag in Berlijn

Lecluyse deed dat op de 100 meter schoolslag, Buys op de 100 meter vlinderslag. Zij liet daarbij een nieuw Belgisch record noteren.

Fanny Lecluyse had zich met de zesde tijd (1:07.23) geplaatst voor de finale van de 100 meter schoolslag en ging daarin heel wat sneller. In 1:05.81 moest ze alleen de de Jamaicaanse Alia Atkinson (1:03.16) en de Finse Jenna Laukkanen (1:04.56) voor laten gaan.

Casten Baerts werd uitgeschakeld in de reeksen van de 50 meter schoolslag. Zijn 27.06 was de tiende tijd. In de reeksen van de 200 meter vrije slag startten liefst zes Belgen, maar geen van hen kwam in de buurt van een finaleplaats. Sébastien De Meulemeester werd 20e (1:47.10), Thomas Thijs 22e (1:47.20), Alexis Borisavljevic 38e (1:49.55), Alexander Trap 39e (1:49.70), Valentin Borisavljevic 52e (1:51.74) en Nils Van Audekerke 54e (1:52.91). Ook geen finaleplaats voor Sjobbe Luyten (22e, 53.74) en Nils Van Audekerke (28e, 55.13) in de 100 meter rugslag.

(BELGA)