Broers Valcke scoren op motorcross in Oostrozebeke

Dylan Boussy-Jens Mans uit Koekelare en Westerlo lieten er geen twijfel over bestaan wie momenteel de vaandeldragers zijn bij de Zijspannen. In de kortste keren rukten ze op naar de leiding in beide reeksen. Er ontwikkelde zich een harde strijd met Bert Soetaert-Dimitri Vandeursen (Oostrozebeke-Maldegem) die kopstart namen en als derde en tweede onder de geblokte vlag kwamen en tweede werden in de eindstand A. Mathieu Verbrugghe-Michael Dhondt nog een van de thuisrijders en organisator van de cross, finishten in de eerste reeks als tweede en kenden pech in de slotmanche. Kenneth Dierckens-Gianni Dhondt (Wingene-Tielt) werden derde in groep A met vijfde en d...