'Boom Boom' Nazaryan treft The Crusader tijdens nieuw bokstreffen in Tempelhof in Brugge

We mogen het sportcentrum Tempelhof in Brugge stilaan een bokstempel gaan noemen. Het boksgala 'Fernand Roelands' ligt pas enkele weken achter ons of daar wordt al een nieuw boksevenement uit de grond gestampt in dezelfde sporthal.

Op zaterdag 17 juni heeft organisator Francesco Leliaert opnieuw een drietal hoofdkampen voorzien, samen met nog acht amateurkampen met de besten uit hun categorie. "De vorige meeting was een echt schot in de roos" vertelt de organisator Leliaert. "De zaal zat afgeladen vol met 1.000 enthousiaste toeschouwers en daarnaast hadden we ook nog 300 vips. We hopen natuurlijk dat we met deze organisatie op 17 juni dezelfde cijfers zullen kunnen voorleggen."

De hoofdkamp wordt gevochten tussen de Bruggeling Erik 'Boom Boom' Nazaryan, internationaal light heavyweight kampioen, en de Ghanese kampioen Charles 'The crusador' Adamu. "Het wordt zeker geen walk-over voor Erik" verzekert Leliaert. "Maar als hij wint, duikt hij de top 100 binnen op de wereld en komen er automatisch grote aanbiedingen uit het buitenland."

Bij de dames geen Delfine Persoon, wel een andere topper. De ongeslagen Femke 'Thunder' Hermans uit Asse neemt het op tegen de Duitse Klaudia 'Ice' Vigh, die zich aanbiedt als een ervaren taaie brok. De derde profkamp gaat dan tussen King Artur Torosyan, een Armeense Belg met pas twee profkampen achter zijn naam maar telkens wel gewonnen en Daniel 'Pitbull' Botlik uit Hongarije.

(GD)