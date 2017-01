Bokst Yves Ngabu voor Europese titel in eigen Roeselare?

Als Boxing Team Houtland op donderdag 19 januari in Rome de beursbieding voor de Europese titel bij de cruisergewichten binnenhaalt, is de kans groot dat de Roeselaarse bokser-voetballer die kamp in zijn thuisstad mag boksen tegen de Luikenaar Geoffrey Battello.