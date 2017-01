Boksgala in Ingelmunster pakt uit met Belgisch Kampioenschap bij de superlichtgewichten

Op zaterdag 4 februari is er in de sporthal van Ingelmunster om 19.30u het vijfde Boksgala, in een organisatie van Marnix en Wouter Dujardin en Peter Kerkhof. Op het programma staan vier prof- en zes amateurkampen.