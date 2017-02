Blijft Stoffel Vandoorne tijdens testritten gespaard van technische pech?

Maandag beet Vandoornes ploegmaat, de Spanjaard Fernando Alonso, de spits af. Maar de eerste testdag begon dramatisch voor McLaren: al na 1 ronde moest Alonso de nieuwe McLaren terug in de pits parkeren met een olieprobleem aan de Hondamotor.

Het duurde tot 16 uur voor de motor volledig vervangen was en de Spanjaard terug de baan op kon. Uiteindelijk legde Alonso nog 29 ronden af. Ter vergelijking: het Mercedesteam heeft er al 152 rondjes opzitten met de nieuwe auto, Vettel reed 128 rondjes met zijn Ferrari.

Korrel zout

Uiteindelijk klokte Alonso de tiende tijd op 3 seconden van koploper Lewis Hamilton in de Mercedes. Maar neem de rondetijden tijdens de tests met een flinke korrel zout. Geen enkel team laat het achterste van zijn tong zien tot de seizoensstart in Australië. Vorig jaar bleken Raikkonen en Vettel onklopbaar na 8 testdagen, maar kwamen ze tijdens het seizoen amper in de buurt van de Mercedessen.

De chrono's tijdens de tests hangen sterk af van het soort banden, de hoeveelheid benzine die aan boord is, de afstelling van de wagens, de temperatuur van het asfalt,... Veel belangrijker is om kilometers te malen en op die manier data in te zamelen over de nieuwe wagen. Door betrouwbaarheidsproblemen in je garage gekluisterd zitten, zoals McLaren op maandag, is een scenario waar geen enkel team van droomt. Ook topsnelheid geeft een indicatie van de performantie: in 2015 zat McLaren 30 km/u onder de topsnelheid op het rechte stuk, een kloof die Honda niet zou kunnen dichten later in het seizoen.

Stoffel in de regen

Zowel dinsdag 28 februari als donderdag 2 maart kruipt de West-Vlaming Vandoorne achter het stuur van de McLaren. Hopelijk blijft hij gespaard van technische problemen.

Op 2 maart zal dat op een nat circuit zijn, aangezien bandenleverancier Pirelli een dag de intermediate- en regenbanden wil uitproberen. Indien het niet regent zal het circuit kunstmatig natgesproeid worden met een tankwagen. Regent het tijdens een van de voorgaande dagen, dan kan deze speciale regendag nog geschrapt worden.

Het zijn niet de allereerste kilometers die Vandoorne als voltijds piloot met de nieuwe bolide zal rijden. Zondag legden Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne al een honderdtal kilometers af met de nieuwe wagen tijdens een filmdag voorafgaand aan de eerste 4 van in totaal 8 officiële testdagen.

Run complete, Stoff stops and boxes to give some feedback to the team. #FilmingDay #MCL32 pic.twitter.com/SoYeb53y20 -- McLaren (@McLarenF1) 26 februari 2017

Rechtstreeks te volgen

Een testdag start om 9 uur 's ochtends en duurt tot 18 uur 's avonds, met tussenin een middagpauze van 13 uur tot 14 uur. De testritten kunnen (bijna van minuut tot minuut) rechtstreeks gevolgd worden op verschillende websites, zoals Autosport.com.

Volgende week, van 7 tot 10 maart, keren de renstallen nog een keer terug naar Barcelona voor een tweede reeks van 4 testdagen. Dat brengt ons in de laatste rechte lijn naar de seizoensstart in het Australische Melbourne van 24 tot 26 maart.

(BV)