"Bij McLaren beseffen ze dat ze met Stoffel Vandoorne goud in handen hebben"

Van onze zoektocht naar supporters van Stoffel Vandoorne in Woking hadden we eerlijk gezegd meer verwacht. In het stadje ten zuid-westen van Londen was het tussen de agressieve drugverslaafden, dronken gokkers en hevig bloedende, over straat kruipende locals (ladderzat of net neergeslagen ?) eerder met een vergrootglas zoeken naar Formule 1-fans. Neen, in Woking zelf liggen ze nog niet meteen wakker van het West-Vlaamse racetalent.

Ander verhaal uiteraard in het McLaren Technology Centre, even buiten het centrum van Woking. De rondleiding op de site namen we er graag bij: de tot de verbeelding sprekende oprijlaan, de McLaren Boulevard met tientallen F1-bolides van onder meer Senna, Hamilton, Button en Alonso waar je ogen tekort komt en de 'zwevende' gangen erboven die het geheel een magische touch geven: indrukwekkend allemaal! Er zat zelf een bezoek aan de 145 meter lange windtunnel in.

Maar we waren natuurlijk vooral naar Engeland gekomen voor Stoffel Vandoorne zelf. De Rumbekenaar viert straks tijdens de eerste GP van het seizoen - op 26 maart in Australië - zijn 25ste verjaardag, maar van hem mag het seizoen nu al beginnen. Een bezoek aan het Autosalon waar een grote groep fans hem opwachtten, de vele verplichte sponsoropdrachten en praatjes met de pers: Vandoorne beseft wel dat dit voor hem part of the job is, maar het liefst van al zit hij gewoon achter zijn F1-stuur.

Hij voelt wel druk aan de vooravond van zijn F1-debuutseizoen, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Stress? Kent hij niet: "Waarom moet je nerveus zijn ? Dat verandert toch niets aan de situatie." "Alonso ? Goede ploegmaat. We moeten samen zoveel mogelijk punten sprokkelen voor het team, maar naarmate het seizoen vordert kunnen er conflictsituaties ontstaan. Aan ons om daar dan op de juiste manier mee om te gaan." "Verstappen ? Sterke piloot, maar ik zit alleen in mijn wagen. Ik moet niet kijken naar andere piloten en focussen op mijn eigen prestaties."

Nee, Stoffel Vandoorne is moeilijk van de wijs te brengen. Zijn geheim is dat hij van álles op de hoogte wil zijn. De minste aanpassing van de McLareningenieurs, alle tactische plannen van het team: Stoffel moet het weten! Dat geeft hem een zekere innerlijke rust en een pak zelfvertrouwen waardoor hij kan presteren.

En dat weten zijn bazen te appreciëren. In het hoofdkwartier van de Britse autoconstructeur beseffen ze dat ze met Vandoorne goud in handen hebben. Zak Brown ziet in Stoffel Vandoorne een potentiële wereldkampioen. Toch zal hij de kans krijgen om fouten te maken. "Om de absolute top te halen heb je snelheid, fitheid en vastberadenheid nodig en dat heeft Stoffel allemaal", zegt de grote baas van McLaren. "Maar het is zijn eerste volwaardige jaar in de Formule 1. Hij zal zich missers kunnen veroorloven."