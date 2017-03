Bernd Casier oppermachtig in Rallysprint van Moorslede

De 16de editie van de Rallysprint van Moorslede kon niet enkel rekenen op een aangename voorjaarszon, maar ook op een aardig deelnemersveld met enkele nationale toppers. De rol van topfavoriet was weggelegd voor Bernd Casier, die zijn Ford Fiesta R5 aan de start bracht met de steun van enkele lokale sponsors en gelegenheidscopiloot Brian Renier. De Kortrijkzaan ontgoochelde allerminst, want met vier opeenvolgende besttijden reed hij in Dadizele naar een overtuigende zege. Casier had aan de finish net geen minuut voorsprong op Timothy Van Parijs in een Porsche 997 GT3. Dankzij de Oost-Vlaming mocht gelegenheidscopiloot Nick Degryse als eerste Moorsledenaar over het podium.

Naast de Fiesta van Casier stonden in Dadizele nog twee R5-wagens aan de start. De Citroën DS3 van Steve Bécaert kreeg in de openingsronde te kampen met remproblemen, waardoor de Poperingenaar zijn podiumambities meteen mocht opbergen. Met telkens een tweede chrono in de resterende rondes kwam Bécaert nog terug naar een tiende plek. Pieter-Jan Maeyaert kende wel een probleemloze wedstrijd met zijn gloednieuwe Ford Fiesta R5. De Oekenaar werd bij zijn test in functie van de Spa Rally van volgende week derde op 1'09" van winnaar Casier.

Paul Lietaer pakt Historic-winst

Achter het koptrio verzekerde een sterke Vincent Vermeeren (Mitsubishi Lancer Evo 9) zich al snel van de vierde plek. De thuisrijder klopte niemand minder dan publiekslieveling Paul Lietaer, die zijn Ford Escort MK 2 naar een nieuwe zege bij de Historics reed. Komenaar Patrick Milleville (Mitsubishi Lancer Evo 9) nam in de slotronde nog de zesde plaats over van Zonnebekenaar Steven Dolfen (Peugeot 208 R2), overtuigend de beste bij de voorwielaangedreven wagens. Dolfen kon op zijn beurt nog nipt Gunther Monnens (Ford Escort MK 2) en Christophe Merlevede (BMW M3), tweede en derde bij de Historics, achter zich houden.

Bij de standaardwagens reed Stefaan T'Joens zijn Renault Mégane RS naar een ruime overwinning. De Avelgemnaar had meer dan een minuut voorsprong op Jeffrey Decock, de winnaar in de klasse C met zijn nieuwe Honda Civic. Thuisrijder Jeroen Vanhoutte (Subaru Impreza) moest na straftijd vrede nemen met de derde plaats in Divisie 1-2.

(JDH - foto DM)