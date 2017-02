Bemelmans en De Loore bereiken de halve finales in het dubbelspel op tornooi van Kyoto

De Wenduinenaar rekende samen met Bemelmans na 58 minuten in drie sets (6-2, 3-6, 10/8) af met de Australische tandem Steven De Waard en Andrew Whittington, het vierde reekshoofd. In de halve finales wacht voor Bemelmans en De Loore een nieuw Australisch duo, het tweede reekshoofd in Kyoto, Marc Polmans en Luke Saville. Zij rekenden eveneens in drie sets (6-3, 3-6, 10/4) af met het Chinese koppel Hsien-Yin Peng en Di Wu.

In de eerste ronde konden Bemelmans en De Loore profiteren van het forfait van de Japanner Yuya Kibi en de Taiwanees Chu-Huan Yi.

Bemelmans en De Loore namen ook in het enkelspel deel in Kyoto. Beide landgenoten werden uiteindelijk uitgeschakeld door thuisspeler Yosuke Watanuki (ATP 587). Watanuki versloeg in de eerste ronde Joris De Loore (ATP 200) om in de tweede ronde af te rekenen met Ruben Bemelmans (ATP 152).

