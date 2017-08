AZW en KKS met ambitie naar Vlaams kampioenschap

Een grote kanshebber op het goud is Kortrijkzaan Tiemen Lemey. De tweedejaars cadet van AZW heeft met een sprong over 3,63 meter de beste jaarprestatie in het polsstokspringen achter zijn naam staan. "Dat het zo goed zou lopen, had ik eerlijk gezegd niet verwacht", opent de 14-jarige student industriële wetenschappen aan het VTI. "Normaal gaat er nog één atleet hoger, maar dit seizoen kwam hij nog niet in actie. Voor mijn deelname aan het Kampioenschap van Vlaanderen moet ik het Chirokamp onderbreken. Na de wedstrijd keer ik echter terug. (lacht)"

