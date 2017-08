Atletiekclub in Oostkamp woedend op pedofiel: "Een keer profiteren is meer dan genoeg"

Pieter V. uit Woumen, bij Diksmuide, werd in de kleedkamers van een jeugdbasketbalploeg in sporthal De Valkaart in Oostkamp betrapt. Hij nam er foto's van de kinderen van twaalf à dertien jaar toen ze zich aan het omkleden waren. Ernstige feiten die ook bij zijn atletiekclub FLAC Oostkamp hard zijn aangekomen. "Hij heeft mij belogen en bedrogen zoals nooit tevoren", zegt voorzitter Carlos Bailleu.

...