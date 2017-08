Annelies Sarrazin pakt brons op het EK snelwandelen voor masters

Annelies Sarrazin vertrok zaterdag samen met haar partner en trainer Steve Verleure richting Denemarken, waar in Aarhus momenteel het Europees kampioenschap atletiek voor masters georganiseerd wordt. Maandagmiddag kwam de Ieperse een eerste keer in actie. Op de vijf kilometer op de piste behaalde ze een knappe derde plaats in een tijd van 26'55"81. De Europese titel ging naar de Italiaanse Tatiana Zucconi. Kathrin Schulze uit Oostenrijk werd tweede. Donderdag neemt de atlete van Flac Ieper ook nog deel aan de tien kilometer op de weg.