Andy Vanhaelewyn en Leonie Gouhie schrijven veldloop Beveren-Leie op hun naam

Bij de heren ging de zege naar Andy Vanhaelewyn uit Ingelmunster. Bij de dames was de Menense Leonie Gouhie de snelste. Bij de senioren was geen kruit gewassen tegen Andy Vanhaelewyn (AVI). Net als vorig jaar was hij zijn tegenstanders te snel af. Sander Cottignies (DAPALO) werd knap tweede. Thomas Geldhof (AVI) mocht mee het podium op. Stijn Vermeulen en Jonas Versteele werden vierde en vijfde.

Bij de dames was Leonie van VAD iedereen te snel af. Ze haalde het voor de Kortrijkse Nel Deman en Valentine Vandeputte (DAPALO). Gautran Halsberghe (AVI) werd eerste junior voor Sander Ampe (AC Staden) en Robin Soenen (ABM). Eerste juniore werd Svetlana De Badrihaye aangesloten bij Sodribrug. De tweede plaats was weggelegd voor Evi Borry (DAPALO). Jana Callens (AVI) vervolledigde het podium.

(ELD)