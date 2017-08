Andy Lefevere wint Rally van Staden voor de derde keer

Dinsdagmorgen zorgde de regenval meteen voor een hectisch wedstrijdbegin. Menenaar Davy Vanneste, één van de topfavorieten, ging al op de openingproef van de baan met zijn Ford Fiesta R5. Terwijl Andy Lefevere zich meteen snel toonde bij zijn eerste kilometers met een Skoda Fabia WRC, miste Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) zijn start door een verkeerde bandenkeuze. Lefevere moest na een lekke band in de tweede ronde even de leiding aan Verschueren laten, maar een tijdrovende fout van de Oost-Vlaming op KP 6 legde de wedstrijd in een beslissende plooi.

Ondanks enkele besttijden bleef Verschueren uiteindelijk op een halve minuut achterstand steken. Lefevere klopte zo Verschueren voor de tweede maal op rij in Staden en kan nu vol vertrouwen richting de Omloop van Vlaanderen.

Achter het kopduo verzekerde Jelle Vermeire zich vrij snel van de derde plaats. De jonge Rumbekenaar beleefde een prima R5-debuut met de Ford Fiesta van Bruno Parmentier en ging daarbij Stefaan Stouf (Ford Sierra Cosworth), winnaar bij de Historics, met een halve minuut vooraf. Philip Barbier (Mitsubishi Lancer Evo X) finishte als vijfde voor de Porsche 997 GT3 van Fredericq Delplace. Delplace klopte op zijn beurt nipt Paul Lietaer, die met zijn Ford Escort MK 2 meer dan een minuut moest toegeven op Stouf bij de Historics. Achter Lietaer kende Dennis Degroote (Mitubishi Lancer Evo 6) door onder andere. een kapotte velg de nodige pech. De Passendalenaar wist wel nog de Mitubishi Lancer Evo X van Hans Depla voor te blijven. De top tien werd afgesloten door Brecht Hoorne (BMW Compact), die o.a. door een defecte ophangingsdriehoek heel wat tijd verloren zag gaan. Ook voor F2-winnaar Steven Dolfen (Renault Clio R3) had er na twee lekke banden meer ingezeten dan een elfde plek.

Bij de Historics was het duo Stouf-Lietaer de hele dag ongenaakbaar, maar daarachter leek de Waalse Ford-rijder Christophe Devleeschauwer eerder verrassend op weg naar de derde plek. In de tweede wedstrijdhelft moest hij uiteindelijk het onderspit delven voor Houthulstenaar Stefaan Prinzie (Opel Ascona) en Danny Kerckhof (BMW E21). In Divisie 1-2 wist Stefaan T'Joens (Renault Mégane RS) pas op de laatste proef nipt Jeroen Vanhoutte (Subaru Impreza) te verslaan. Jeffrey Decock (Honda Civic) finishte als derde bij de standaardwagens voor klassegenoten Ludovic Vitse (Opel Astra) en Michaël Pittelioen (Opel Corsa).

(JD)