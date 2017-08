Andy Lefevere op zoek naar derde thuiszege in Rally van Staden

De tijd van wachtlijsten ligt al even achter ons, maar toch mag Automobielclub Staden opnieuw zo'n 110 deelnemers verwelkomen op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. De topfavorieten zijn zowat identiek als in de vorige editie. Met Andy Lefevere, Vincent Verschueren en Davy Vanneste is het volledige podium van 2016 van de partij. Lefevere klopte toen twee R5-wagens met zijn Mitsubishi Lancer Evo X. Dit jaar kiest de autohandelaar voor een ander en origineler wapen. Met het oog op de Omloop van Vlaanderen komt d...