Alexander Diaz Rodriguez wint Dwars door Brugge

Dwars door Brugge, traditioneel op Moederdag, was opnieuw goed voor een afstand van 5 of 15 km, voor de allerjongsten was er een Kidsrun van 1 km. Voor deze drie lopen samen verschenen circa zesduizend deelnemers aan de start. "Dat is evenveel als vorig jaar en met de concurrentie van de voetbalwedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht kan ik alleen maar tevreden zijn", stelt organisator Rudy Vannieuwenhuyse. Door de topper in het Brugse Jan Breydelstadion werd de start van de 15 km met een uur vervroegd naar 14.00 uur. Vanaf de balkonrotonde, nabij het station, liep het parcours vrij vlug richting 't Zand. Daarna konden de deelnemers doorheen de Brugse binnenstad met een passage op de Markt met het Belfort en de Brugse Reien richting finish. Deze lag na enkele jaren opnieuw op de parking van scholencampus Ter Groene Poorte in Sint-Michiels. Het weer was droog en zonnig, met hier en daar een strakke wind.

Dikke minuut voorsprong

Alexander Diaz Rodriguez (Beverhout Atletiek Club) bewees begin deze maand in Knokke dat hij in vorm steekt, in een wedstrijd die net als Dwars door Brugge deel uitmaakt van de Running Tour by Generali. De Brugse atleet wilde een derde keer in zijn Brugge winnen en kwam dan ook als topfavoriet aan de start. Hij gaf van in het begin het tempo aan, met in zijn zog Simon Mestdagh en Abdelilah El Hammaz. Halfweg wedstrijd had Diaz Rodriguez een voorsprong uitgebouwd van ongeveer twintig seconden. De 38-jarige Bruggeling moest in het eerste wedstrijdgedeelte diep gaan, maar gaf zijn leidersplaats niet meer af. Hij won nadat hij in zijn gekende stijl de nodige felicitatie in ontvangst nam in 46'35'' voor Mestdagh (46'43''), vorige maand winnaar van de halve marathon tussen Damme en Brugge, en El Hammaz (46'56''). Kenny Deneyer werd vierde voor Jimmy Bultinck en Tom Vanslambrouck.

Ook Brugse winnares

De zege bij de dames was voor de in Antwerpen wonende Louise Bourgonjon. De in Brugge geboren atlete finishte tijdens haar eerste deelname in de provinciehoofdstad in 54'55'', voor Eva Galle (55'07'') en Lore Tack (56'32''). Veronique Coene, een clubgenote van de winnaar bij de mannen, werd vierde. (ACR)