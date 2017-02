Abel Devos en Thijs Van Cleven succesvol op VK zwemmen

In Antwerpen hadden in het weekend de Vlaamse zwemkampioenschappen bij de jeugd plaats. Het was een mooi kampioenschap met 25, een recordaantal, wedstrijdrecords. Veel jonge kampioenen verlengden hun titel van vorig jaar. "Er is dus ook een goede continuïteit in hun meerjaren trainingsplanning", klinkt het bij de Vlaamse Zwemfederatie.