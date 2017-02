Alex Diaz Rodriguez wint Kortemark Loopt

Kortemark Loopt, één van West-Vlaanderens jaarlijkse loopevenementen, lokte een pak minder lopers dit jaar, maar het mooie parcours en de vele supporters maakten dit meer dan goed.

Organisator Walter Vanhoutte en zijn team mogen tevreden terugblikken op een geslaagde zevende editie van Kortemark Loopt. Een pak minder lopers dan de vorige edities, maar daar had Vanhoutte een logische verklaring voor: "We klokten af op een goeie 1.100 deelnemers, waarvan 200 kinderen die meeliepen in de verschillende categorieën van de Kidsrun. Daarnaast schreven zich een goeie 900 deelnemers in voor de 5- en de 10-kilometerloop. De wedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne speelde ons parten, net als de veldloop die deze namiddag plaatsvond in Beveren-Leie. Verder mogen we niet vergeten dat de krokusvakantie ook een grote groep deelnemers opslokte. De zo geslaagde 20-kilometerloop mocht dit jaar omwille van veiligheidsredenen niet meer doorgaan en dat heeft ons ook een pak lopers gekost."

Winst voor Alex Diaz Rodiguez

Ook dit jaar wordt een deel van de opbrengst aan het blinde meisje Elis Vandepitte uit Kortemark geschonken. Met dit geld kan Elis, die leerling is in het tweede jaar van het Margareta Maria Instituut in Kortemark, opnieuw heel wat broodnodig ICT-materiaal aankopen. Wegens het wegvallen van de 20 km, startte de dag om 13 uur met de Kidsrun, gevolgd door de G-run, de loopwedstrijd voor mensen met een beperking. Om 14.15 uur kwamen de lopers voor de 10 km aan de start.

Alex Diaz Rodriguez uit Brugge eindigde als eerste na 30:46. Stijn Fincioen uit Aartrijke, die in het verleden meermaals de 20 km won, eindigde tweede. Nina Lauwaert uit Sint-Niklaas eindigde als eerste vrouw met een tijd van 34:57. Slotloop van de dag was de 5 km. Die mocht zowel gelopen als gewandeld worden. Louis Kinget, ook een Bruggeling, mocht deze 5 km op zijn naam schrijven met een tijd van 15:43.

(JDK)