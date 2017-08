Warm onthaal voor 47ste Jumbo Run in Torhout

De Jumbo Run, met de olifant als mascotte, werd in 1971 voor het eerst georganiseerd. Torhout fungeerde - na 1991, 2006 en 2011 - voor de vierde keer als gaststad. Het onthaal onderweg en bij de aankomst was bijzonder warm. En de zon scheen! De Torhoutse burgemeester Kristof Audenaert en een delegatie van het schepencollege wuifden de Dominiek Savio-cliënten toe.

Sommigen rijden al meer dan veertig jaar samen

De motorsliert startte omstreeks 10 uur in Gits voor een tocht van ruim 60 km. Tijdens de Jumbo Run staat de vriendschap tussen de motorrijder en zijn passagier met een beperking centraal. Sommigen rijden al meer dan veertig jaar samen de rit. De bestuurders van de motorfietsen komen uit diverse landen en leggen in bepaalde gevallen grote afstanden af om erbij te kunnen zijn. Ook enkelen die door omstandigheden niet meer met de motorfiets rijden, blijven jaarlijks naar de Jumbo Run komen - zo hecht is de band.

De sliert passeerde eerst drie keer door een deel van Torhout alvorens omstreeks 12 uur aan zaal De Mast in de Industrielaan te arriveren. Daar had de maaltijd plaats: barbecue met alles erop en eraan. Onderweg werden ook Lichtervelde, Ruddervoorde, Kortemark, Ichtegem en Aartrijke zijdelings aangedaan.

Agent op minimotorfiets en Die Freundschafts Blaskapelle

De motorsliert was aan het eind van de rit in twee stukken gebroken - met een vrij groot hiaat tussenin - maar dat kon de pret niet drukken. Er waren alleen maar blije gezichten te zien. Een nepagent in een minimotorfiets - van het straattheater Jonas & Friends - regelde het verkeer en dat werkte op de lachspieren.

Tijdens het middagmaal musiceerde Die Freundschafts Blaskapelle uit Diksmuide. Vervolgens werden de motorrijders gehuldigd en stond er nog een optocht naar het stadscentrum op het programma, waar Torhout-kermis bezig was met tal van kramen. En, voor wie kon en wou, een ritje op een foorattractie!