VUB en UGent komen naar Brugge

Weinig Bruggelingen weten dat in het Grootseminarie, waar een handvol jonge priesters hun opleiding volgen, al vijftien jaar een denktank van de Verenigde Naties gevestigd is : een aantal wetenschappelijke medewerkers verrichten er onderzoek naar regionale integratie. UNU-CRISS is immers de afkorting van United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies.

Vorig jaar vroeg de Vlaamse overheid alle Vlaamse universiteiten naar de mogelijkheid om UNU-CRISS te betrekken in hun academische werking. Een internationale jury selecteerde een gezamenlijk voorstel van UGent en VUB. De Vlaamse overheid investeert 660.000 euro in dit project.

Onderzoek

"De nieuwe samenwerking wordt op donderdag 9 februari met een academische zitting in het stadhuis officieel gelanceerd, in aanwezigheid van onder-secretaris-generaal van de VN en rector van de UNU David Malone", zegt Bruggeling Anthony Antoine, waarnemend directeur van UNU-CRISS.

"UGent en VUB krijgen dus een campus in Brugge. Er zal daar geen les gegeven worden, maar wel onderzoek verricht worden. UGent stelt per jaar twee doctoraatsstudenten ter beschikking aan UNU-CRISS, de VUB zal er één groot project per jaar uitvoeren. UGent vaardigt ook professoren af. Dat betekent concreet dat er 10 à 16 vorsers met hun begeleidende proffen in het Grootseminarie aan het werk zullen zijn."

"In een eerste fase verwacht ik hier 25 onderzoekers, die capaciteit kan uitgebreid worden tot 40 personen. Het betekent de redding van UNU-CRISS. Want omwille van de onzekere situatie hadden de voorbije twee jaar al tal van vorsers andere oorden opgezocht."