Zondagavond geen treinen tussen Brugge en Oostende na dodelijke aanrijding in Varsenare

Aan een overweg in Varsenare is het zondagavond omstreeks 19.15 uur tot een aanrijding gekomen tussen een trein die op weg was van Oostende naar Antwerpen en een auto. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.