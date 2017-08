Zondagavond 600 mensen vast op trein tussen Oostende en Brugge

Op een volle avondtrein, komende van de kust, zitten zondagavond zo'n 600 treinreizigers geblokkeerd. Dat is het gevolg van een wanhoopsdaad vlakbij het perron van Stalhille rond 19.50 uur. Het ongeval gebeurde op een vol spoor aan het station van Stalhille. De trein die net vertrokken was vanuit Oostende en eindbestemming Welkenraedt had, staat zo geblokkeerd op vol spoor.

"Er zitten enkele honderden reizigers vast", meldde NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Het treinverkeer tussen Oostende en Brugge is daardoor op beide sporen onderbroken."

Eerder was even sprake van een mogelijke evacuatie met bussen, maar er is alsnog geopteerd voor een evacuatie per trein. "Er is een trein naast de getroffen trein geplaatst en de reizigers konden via een loopplank overstappen. Ploegen van Infrabel gingen ook ter plaatse en deelden water uit. In de trein staat de airco nog aan en werden de ramen opengezet. De politie was eveneens ter plaatse om het onderzoek te voeren."

Tussen Oostende en Brugge is na het ongeval een vervangende busdienst ingelegd. Reizigers aan de kust krijgen de raad om met de Kusttram naar Knokke, Blankenberge of Zeebrugge te reizen. Van daaruit rijden er wel treinen van en naar Brugge.

Maandag geen probleem voor spoorverkeer

Het treinverkeer tussen Oostende en Brugge werd zondagavond rond 22.30 uur hernomen. "Treinen kunnen terug over een spoor rijden en binnenkort ook over het tweede spoor", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. De laatste treinen van zondagavond kon rijden en voor de ochtendspits maandag was er geen probleem.

(Belga/JVM)