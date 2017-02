Zo ziet het nieuwe parkeerplan voor Diksmuide er uit

Sinds 1 september 2016 is er een nieuw parkeerbeleid van kracht in Diksmuide. Dat kortte de parkeertijd met parkeerschijf op de Grote Markt en omliggende straten en aan de noordelijke zijde van de IJzerlaan in tot één uur in de rode zones en tot twee uur in de gele zones. Daarbij werd wel een uitzondering gemaakt voor de groene zones en voor parkeren met bewonerskaarten. Het stadsbestuur zag de eerste maanden als een testperiode en zou op tijd en stond evalueren. De meeste reacties waren van meet af aan echter al duidelijk: men vond het systeem te ingewikkeld. Eén uur vond men ook te kort voor de meeste bezoekers die willen winkelen, eten of vergaderen in het centrum. Op woensdag 9 januari bevestigde burgemeester Lies Laridon dan ook dat er een evaluatie zou komen.

Het nieuwe plan werd nu dinsdagavond vrijgegegeven en toont een opgesplitste blauwe zone, deels van 8 tot 14 uur en deels van 8 tot 18 uur. Het aangepaste parkeerbeleid zal ingaan op 1 maart.

(FV/MVP)