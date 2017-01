Zie ik de lichtjes van de E403...

Elke maandagochtend breng ik mijn dochter naar school in Brugge en de E403 is dus een noodzakelijk kwaad. Net als op andere snelwegen verbaas ik mij er telkens over hoe weinig bestuurders de veiligheidsafstand respecteren. De rit naar Brugge is één langgerekt disco-lint van opflikkerende remlichten veroorzaakt door automobilisten die veel te dicht achter hun voorganger rijden. Vroeg of laat loopt zoiets fout af en dan mag je van geluk spreken als je zelf niet in de brokken deelt. En men is hardleers. Op een autosnelweg waar één dag eerder een dodelijk verkeersslachtoffer viel, zou je verwachten dat men een extra dosis voorzichtigheid inbouwt. Niet dus.

Winterbanden of fluwelen tapijtjes?

Weinig mensen beseffen dat je meer dan 100 meter nodig hebt om een voertuig dat 120 km per uur rijdt, volledig tot stilstand te brengen. Tel daar nog maar 50 meter bij wanneer het wegdek nat of glad ligt. Wist je trouwens dat er ook zoiets bestaat als reactietijd? Het duurt ongeveer een seconde vooraleer je een gevaarlijke situatie opmerkt - en dan ben je al behoorlijk alert. Dit betekent dat jouw voertuig op de autosnelweg al 36 meter heeft afgelegd alvorens je het rempedaal indrukt...

Delen "Gooi snel je winterbanden in de container en laat vooral geen veiligheidssysteem installeren"

Allemaal theorie natuurlijk en weinig tastbaar, tot je zelf in zo'n situatie terechtkomt. Daarom pleiten wij al jarenlang om meer rijvaardigheidsoefeningen in de rijopleiding in te bouwen. Eens voelen wat het verschil is tussen een noodstop op een droog en een nat wegdek. Ervaren wat er gebeurt wanneer je wagen begint te slippen. En vooral leren hoe je dergelijke gevaarlijke situaties kan voorkomen.

Helaas. Het gaat zover dat de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zelfs orakelt dat het gevaarlijk zou zijn om een dergelijke opleiding te volgen, omdat je dan met een te groot zelfvertrouwen de weg opgaat. Tja, als je deze redenering doortrekt, gooi dan maar snel je winterbanden in de container en laat vooral geen veiligheidssystemen installeren in je nieuwe auto. Kies beter voor fluwelen tapijtjes. Onzin dus. Elk systeem of elke vaardigheid kan een meerwaarde betekenen voor de verkeersveiligheid. Op voorwaarde uiteraard dat je het goed krijgt uitgelegd en dat je het correct gebruikt.

Een gemiste kans

En zo krijg je dus in ons land de absurde situatie dat je in de "hervormde" rijopleiding met een GPS moet leren rijden en twee extra parkeermanoeuvres moet kennen, maar (nog) niet geconfronteerd mag worden met échte risicosituaties. Bij het parkeren vallen (gelukkig) geen doden, in het echte verkeer tellen we er in ons land helaas nog steeds twee per dag. En dan vergeten we nog de vele zwaargewonde slachtoffers. Een gemiste kans dus.