Zaterdag verkeershinder voor wie naar de Oostkust moet

Wie zaterdag tussen 12 en 18 uur vanuit de richting Bredene op de N34 (Koninklijke Baan/Nieuwe Rijksweg) richting oostkust rijdt, moet rekening houden met sterk vertraagd tot stapvoets verkeer vanaf het kruispunt met de Vosseslag.

De politie roept de weggebruikers dan ook op om het stuk N34 vanaf het kruispunt Hippodroom Bredene en Vosseslag De Haan tot in De Haan centrum zo veel mogelijk te vermijden. "Wie de oostkust tijdens de vermelde uren wil bereiken vanuit Bredene/Oostende doet dit best via de N9 (Brugsesteenweg)" klinkt het bij politiezone Bredene De Haan. "Wie niet absoluut in De Haan moet zijn met zijn voertuig, blijft er beter uit de buurt. Nagenoeg het volledige centrum van De Haan is voor het verkeer afgesloten. Daarom adviseren wij ook alle bezoekers van Trammelant om zo weinig mogelijk met de wagen naar het evenement te komen en te kiezen voor alternatieven."