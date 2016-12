Wie geflitst werd in regio Brugge, zal wel degelijk de boete moeten betalen

De Brugse politierechter Leo Vulsteke stuurde woensdagmorgen heel wat advocaten wandelen. Zij probeerden allemaal de recente uitspraak van het Hof van Cassatie in te roepen om hun cliënten - die stuk voor stuk te snel reden - vrij te laten spreken. Maar ze vingen allemaal bot bij de politierechter. Daarmee volgt hij zijn collega uit Leuven die het arrest vorige week al naast zich neer legde.

Zeven advocaten 'proberen'

Het Hof van Cassatie sprak zich vorige week in enkele zaken rond snelheidsovertredingen uit. Die moeten overgedaan worden voor een andere rechtbank. De arresten gingen over boetes, waarbij de politie enkel de nummerplaat van het voertuig in overtreding had. Pas daarna konden ze de bestuurders identificeren via de kruispuntbank van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). En dat schendt de privacyregels volgens het Hof van Cassatie.

Munitie voor heel wat snelheidsduivels en hun advocaten. Want ook deze morgen kwamen zeven advocaten 'proberen'. Ze hoopten op die manier een rijverbod en boete te vermijden voor hun cliënten. Zelfs als die bijna aan honderd kilometer per uur door de bebouwde kom reden. Al blijkt de aangeleverde munitie in de praktijk toch iets minder krachtig dan gehoopt. Want in Brugge ging nog geen enkele laagvlieger vrijuit.

Oorzaak van verkeersslachtoffers

De reden daarvoor is het feit dat de politierechters in Brugge het arrest van het Hof van Cassatie niet zien als een vrijgeleide. Hun motivering daarvoor is tweeledig. "Dat de politie de juiste machtiging niet had om in de Kruispuntbank te zoeken, heeft op zich niets met de overtreding te maken", legde politierechter Vulsteke tijdens zijn zitting aan de advocaten uit. "En het arrest van het Hof van Cassatie zegt niet dat de bewijslast daardoor niet meer geldt. In mijn ogen staat het dan ook simpelweg vast dat er sprake is geweest van een verkeersovertreding. Los van de manier waarop de beklaagde geïdentificeerd kon worden."

Aan de andere kant verwees de rechter naar de verkeersveiligheid, die anders in het gedrang komt. "Snelheid is één van de voornaamste redenen voor ongevallen met verkeersslachtoffers", zegt de politierechter. "En dat is dan ook één van de prioriteiten volgens het nationaal veiligheidsplan. Dat lijkt mij belangrijker dan een relatief beperkte inbreuk van de privacy."

(TLG)