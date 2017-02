Weyts lanceert totaalplan om transmigratieproblematiek langs E40 aan te pakken

"De transmigratieproblematiek, waarbij illegalen vrachtwagens inklimmen in de hoop Engeland te bereiken, laat zich voelen langs de hele oost-westas van de E40", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Met een totaalplan wil hij het fenomeen structureel terugdringen. "Er komt een cascade, waarbij een deel van de parkings bestemd wordt voor langparkeren (lange stops, overnachten) en de rest van de parkings enkel nog bedoeld is voor kortparkeren (tanken, even snel de benen strekken)."

Hele route als één geheel

De hele route richting Calais wordt daarbij als één geheel bekeken. "De parking van Groot-Bijgaarden zal worden opengesteld voor langparkeren in veilige omstandigheden. De parking van Wetteren zal vanaf maandagavond 18 uur zelfs gratis zijn voor chauffeurs die er willen overnachten. Zo krijgen chauffeurs een betrouwbare uitwijkmogelijkheid voor de parking van Drongen, die 's nachts gesloten wordt en enkel overdag bewaakt wordt door een privé-firma. Op de parking van Jabbeke is er tot de opening van de parking in Westkerke nog nachtbewaking voor veilig langparkeren. De parking van Mannekensvere wordt enkel nog bestemd voor kortparkeren en wordt 's nachts gesloten. De parking van Westkerke opent begin mei als een beveiligde plek voor langparkeren. Later dit jaar wordt trouwens ook de parking van Kalken, langs de E17, opengesteld voor langparkeren."

De parkings voor langparkeren bieden vrachtwagens beveiliging met hekkens en camera's. Er is ook sanitair voorzien voor de chauffeurs. "We zorgen voor duidelijkheid, veiligheid en comfort. De overlast op de route richting Calais moet structureel weggewerkt worden. We hebben er bewust voor gekozen om de hele oost-westas als een aaneengesloten geheel te bekijken, in plaats van parking per parking."

39 parkeerplaatsen minder

Het plan kwam tot stand in samenspraak met de transportsector, politie, gouverneurs, burgemeesters van betrokken gemeenten en concessionarissen. De transportfederaties Febetra, UPTR en TLV betreuren de nachtelijke sluiting van de parkings in Drongen en Mannekensvere. De federaties vrezen impact op de verkeersveiligheid mocht de resterende capaciteit niet volstaan, want er verdwijnen 39 parkeerplaatsen. Ze wijzen erop dat vrachtwagenchauffeurs een kilometerheffing betalen en daarvoor voldoende en veilige parkings verwachten.

Wel zijn de transporteurs tevreden dat de parking van Wetteren ter compensatie gratis wordt, en dat chauffeurs op alle parkings hun rijtijdonderbreking mogen blijven nemen.

