Wervikstraat in Beselare tot minstens eind mei afgesloten voor aanleg van rotonde

Amper twee maanden nadat de N303 weer openging na werken aan de doortocht van Beselare, wordt deze drukke verbindingsweg tussen Beseleare en Wervik nu dus wéér afgesloten : dit keer voor de aanleg van een rotonde aan het kruispunt Kortekeer. Op zich een nuttig werk, want tot nu blokkeerde het vele en vaak zware verkeer dat op dit kruispunt links af moet naar de industriezone immers de vlotte doorstroming van het verkeer op de hoofdweg.

De werken gebeuren in die fases. De eerste fase, die al in december werd uitgevoerd, is de aanleg van een tijdelijke bypass op de oude kasseibedding van de Wervikstraat. Die laat toe om het kruispunt zelf af te snijden en zal tijdens de werken die nu gestart zijn gebruikt kunnen worden voor het verkeer tussen de snelweg en de industriezone.

Voor het doorgaande verkeer van en naar Beselare geldt dezelfde plaatselijke omlegging die al van kracht was tijdens de werken van oktober-november jl. Ze loopt over binnenwegen en is grotendeels éénrichting. Je ziet ze afgebeeld op het kaartje hierbij. Zwaar verkeer is hierop niet toegelaten en moet omrijden via Zonnebeke.

Eens de nieuwe rotonde is aangelegd (wat bij normale weersomstandigheden voorzien is voor eind mei), volgt dan nog fase 3 van de werken : het uit gebruik nemen van de tijdelijke weg en het verbinden van deze rotonde met de Kasteelstraat. Vanaf dat moment is zal er op de N303 al weer doorgaand verkeer mogelijk zijn, maar het verkeer van en naar Polderhoek zal dan moeten omrijden via Geluveld. Deze werken zou in normale omstandigheden tegen het bouwverlof moeten zijn afgerond.

