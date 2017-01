Wervikstraat in Beselare tot juli afgesloten voor aanleg van rotonde

Wie langs daar richting autosnelweg, Geluveld of Wervik wil, is eraan voor de moeite. Sinds maandagmorgen zijn de werken voor de aanleg van een rotonde gestart. Wie alsnog naar de snelweg wil, is verplicht de omleiding via de Reutelhoek te volgen en en zo via de ambachtelijke zone Polderhoek te rijden.

Wie vanuit de richting Zonnebeke komt ook, anderen die Beselare willen bereiken vanaf de autostrade volgen verplicht de omleidingen. Wie vanuit de richting autostrade komt volgt de aangegeven omleidingen om de dorpskern van Beselare te bereiken. Het vrachtverkeer moet de afrit Zonnebeke nemen en wordt niet op de omleiding toegelaten.

De werken duren tot half juli. De politie voorziet gerichte controles op de omleidingsroutes en ter hoogte van de werken.

