De ingrijpende werken starten met nutswerken uitgevoerd door de firma Vereecke uit Harelbeke. Het gaat om werken in de volgende straten: Venetiëlaan, Politieke Gevangenenstraat, Boerderijstraat en Spoorwegstraat. De eerste fase, die start op 15 mei, omvat de Venetiëlaan en de Boerderijstraat. Die werken duren tot het bouwverlof. Verkeer wordt doorgelaten, maar er heerst een parkeerverbod. De aannemer licht de handelaars, bedrijven en bewoners schriftelijk in over de werken.

(PVH)