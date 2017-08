Werken dorpskernvernieuwing Langemark gaan eindelijk echt van start

Bij goed weer zou het project in 2020 moeten rond zijn.

Een mengeling van opluchting en enthousiasme overheerste bij het schepencollege toen de werfkraan van bouwbedrijf Persyn, zijn eerste bakken aarde uitgroef bij een bestaande collector van Aquafin. In de riool passeert alle water afkomstig van de Boezinge- en Poelkapellstraat op weg naar de waterzuivering bij zuivelbedrijf Milcobel. Daar moet een eerste aansluiting gebeuren van het vuil water.

De start van de dorpskernvernieuwing gaat terug naar 1988 toen een mobiliteitsplan van het ACW, nu beweging.net, voor het centrum van Langemark werd gelanceerd. Dat het bijna 30 jaar moest duren voor de eerste spadestek heeft vooral te maken met procedures en middelen. De voorlopige factuur bedraagt 9.600.000 euro. De gemeente en nutsbedrijf Infrax delen de kosten.

Beroepsprocedure

De werken worden in 8 fases gedurende 450 werkdagen uitgevoerd. "We voorzien 3 maand per fase. Als alles volgens plan verloopt, moeten we eind november aan de Statiestraat kunnen beginnen. De volledige onderbouw en bovenbouw in de dorpskern krijgt een facelift. Bij de onderbouw zal netbedrijf Infrax in totaal 3,3 km nieuwe riolering aanleggen. Afval -en regenwater wordt daarbij gescheiden", zegt schepen Lieven Vanbelleghem (CD&V).

Tijdens de eerste fase blijft de Melkweg toegankelijk. Eenmaal de werken aan de dorpskern komen, is hinder niet uit te sluiten.

Voor het project is er nog een beroepsprocedure lopende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit zou geen invloed hebben op de werken zelf.

(PCO)